Nintendo продала свыше 10 млн копий игры Legend of Zelda за три дня после релиза

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Мировые продажи новой видеоигры "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" превысили 10 млн копий всего за три для после релиза 12 мая, установив сразу несколько рекордов, сообщила Nintendo Corp., разработавшая игру.

Это лучший старт продаж в более чем 40-летней истории серии приключенческих игр Zelda и для всех игр для приставки Nintendo Switch, а также самый успешный дебют Nintendo в Северной и Южной Америке: продажи в регионе превысили 4 млн копий.

Стоимость игры составляет $69,99.

"Компания заработала $700 млн за три дня", - написал аналитик Jefferies Атул Гойял, назвав показатель "невероятным".

Игра "Tears of the Kingdom" стала сиквелом вышедшей в 2017 году "Breath of the Wild", совокупные продажи которой составляют 29,81 млн копий по состоянию на 31 марта этого года. Новинка получила высокие отзывы критиков и имеет рейтинг 96 из 100 на сайте Metacritic.

Американские депозитарные расписки (ADR) Nintendo на торгах в среду дорожают на 1,5%.