Выручка "АЛРОСА" по МСФО в 2023 году выросла на 9%, до 322,6 млрд рублей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Консолидированная выручка "АЛРОСА" по МСФО по итогам 2023 года составила 322,57 млрд рублей, что на 9% выше данных годичной давности, говорится в сокращенной консолидированной отчетности, опубликованной компанией в среду.

Себестоимость продаж выросла на 14%, составив 175,63 млрд рублей.

Чистая прибыль компании за год упала на 15%, до 85,18 млрд рублей.

Чистый денежный поток от операционной деятельности сократился за год на 25%, до 65,85 млрд рублей.

В сокращенной отчетности "АЛРОСА" не раскрывает EBITDA, free cash flow, капитальных вложений и чистого долга.

Оценка запасов алмазов за год увеличилась на 61%, достигнув 84,27 млрд рублей. На середину года алмазы в запасах оценивались в 46,8 млрд рублей. Всего оценка запасов выросла за год до 181,8 млрд рублей со 133,4 млрд рублей на конец 2022 года.

Исходя из оценок результатов второго полугодия 2023 года, аналитики не исключали возможности выплаты компанией финальных дивидендов за прошлый год в размере 1,4 - 1,5 рубля на акцию. "Синара" считает, что "АЛРОСА", несмотря на отрицательный FCF, может выплатить 50% от чистой прибыли (1,5 руб. на акцию, дивдоходность в 2%). По оценке Альфа-банка, "АЛРОСА", даже при близком к нулю FCF сможет распределить около 15 млрд рублей в виде финальных дивидендов за 2023 год, дивидендная доходность может составить около 3%.