Carlsberg оспорил признание недействительным расторжения лицензионных соглашений с "Балтикой"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Тринадцатый арбитражный апелляционный суд принял к рассмотрению жалобу Carlsberg на решение суда первой инстанции, который признал недействительным односторонний отказ компании от лицензионных соглашений с ООО "Пивоваренная компания "Балтика"" на производство и продажу пива нескольких брендов, говорится в картотеке арбитражных дел.

Жалоба поступила в суд еще 1 февраля. Сначала заседание по ее рассмотрению планировалось на 5 марта, затем его перенесли на 23 апреля.

В октябре 2023 года сообщалось, что Carlsberg Group расторгает с "Балтикой" лицензионные соглашения на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды. Отмечалось, что переходный период, когда "Балтика" могла реализовать имеющиеся запасы и материалы, был обозначен до 1 апреля 2024 года. В связи с этим "Балтика" обратилась в суд.

Суд 19 октября 2023 года принял обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту на госрегистрацию прекращения прав на использование товарных знаков в отношении брендов Holsten, Kronenbourg, Tuborg, Seth & Riley's Garage. Решение мотивировано тем, что данная мера "направлена на защиту производства, сохранение имущества (имущественных прав)", а также на "сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами, на сохранение между сторонами договорных обязательств в том виде и на тот срок, который согласован сторонами при заключении лицензионных соглашений".

В декабре 2023 года суд первой инстанции удовлетворил иск "Балтики" к Carlsberg и признал недействительными односторонние отказы последней от лицензионных соглашений на производство и продажу продукции указанных брендов.

Carlsberg Group, крупнейший зарубежный инвестор на российском пивоваренном рынке, в марте 2022 года заявил о планах уйти из России. В конце июня 2023 года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже российского бизнеса, не назвав ни будущего владельца "Балтики", ни параметры сделки.

16 июля 2023 года президент Владимир Путин своим указам передал 100% "Балтики" (98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% - немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% - ООО "Хоппи Юнион") в управление Росимуществу. Концерн Carlsberg был вынужден констатировать, что после выхода указа перспективы продажи стали "крайне неопределенными", а в конце октября, комментируя итоги квартала, заявил о "незаконном захвате бизнеса в России" и планах защищать свои активы, бухгалтерское списание которых компания оценила почти в $1 млрд.

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в России, она управляет восемью заводами.