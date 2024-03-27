СПБ биржа планирует привлекать подсанкционные компании на IPO

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Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - "СПБ биржа", подпавшая под санкции США, видит одним из перспективных для себя направлений проведение первичных публичных размещений акций (IPO) компаний, также оказавшихся под внешними ограничениями.

""СПБ биржа" сфокусировалась на развитии рынка санкционных эмитентов и готова размещать ценные бумаги всех российских компаний, подпавших под внешние ограничения. У "СПБ биржи" есть опыт создания новых рынков и проведения массовых IPO, а также готовая инфраструктура, чтобы организовывать и проводить размещения ценных бумаг таких эмитентов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе торговой площадки.

Исполняющий обязанности директора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев в среду в ходе форума "Стратегическая сессия финансового рынка: год IPO", организованного рейтинговым агентством "Эксперт РА", заявил, что Минфин видит большой потенциал в развитии рынка при запуске процесса выхода на IPO компаний, подпавших под санкции. "Надеюсь, что мы вместе с нашими коллегами с бирж сможем в кратчайшие сроки этот вопрос положительно решить", - отметил он.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло "СПБ биржу" в санкционный список 2 ноября 2023 года. После этого торги иностранными бумагами на ней были приостановлены, а активы инвесторов оказались заблокированы. Иностранные контрагенты, в том числе из дружественных юрисдикций, приостановили взаимодействие с торговой площадкой из-за рисков вторичных санкций, сообщала биржа.

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин после введения санкций отмечал, что собственники и менеджмент "СПБ биржи" столкнутся с серьезным вызовом относительно долгосрочной жизнеспособности торговой площадки, и им нужно искать новые ниши, где они смогут найти конкурентное преимущество, как это было с торговлей иностранными бумагами.

Генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков говорил, что "СПБ биржа" намерена реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях.

В частности, торговая площадка собирается развивать рынок цифровых финансовых активов (ЦФА). ЦБ ранее включил ее в реестр операторов информационных систем и реестр операторов обмена ЦФА.

Сейчас все российские IPO проходят на "Московской бирже". Подсанкционный статус эмитента при этом до сих пор не был непреодолимым препятствием для первичного размещения