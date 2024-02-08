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Чистая прибыль Siemens в I финквартале увеличилась в 1,6 раза

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG в первом квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль в 1,6 раза, значительно лучше прогноза.

Как сообщается в пресс-релизе германской компании, чистая прибыль в октябре-декабре 2023 года составила 2,39 млрд евро по сравнению с 1,48 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль выросла в 1,5 раза и составила 3,19 евро на акцию.

Выручка повысилась на 2% - до 18,41 млрд евро. Объем заказов снизился на 1% и составил 22,3 млрд евро. В сопоставимом выражении выручка повысилась на 6%, объем заказов - на 2%.

Прибыль промышленных подразделений - ключевой операционный показатель Siemens - увеличилась в минувшем финквартале до 2,72 млрд евро с 2,65 млрд евро годом ранее.

Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал чистую прибыль в размере 1,69 млрд евро, скорректированную прибыль - 2,32 евро на акцию, выручку - 18,58 млрд евро, заказы - 20,5 млрд евро, прибыль промпредприятий - 2,64 млрд евро.

Руководство Siemens рекомендовало увеличить размер годовых дивидендов до 4,7 евро на акцию с 4,25 евро.

В текущем фингоду компания по-прежнему ожидает сопоставимого роста выручки без учета валютных колебаний на 4-8%, а также скорректированную прибыль в размере 10,40-11 евро на акцию.

Siemens Германия
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