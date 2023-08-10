Siemens вернулся к прибыли в III финквартале и подтвердил годовой прогноз

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG получил чистую прибыль в третьем квартале 2023 финансового года и увеличил выручку, а также подтвердил годовой прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила 1,44 млрд евро по сравнению с убытком в размере в 1,53 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Годом ранее убыток был вызван списаниями в связи с российским бизнесом и подразделением Siemens Energy.

Аналитики в среднем оценивали убыток на уровне 532 млн евро, свидетельствует консенсус-прогноз, предоставленный самой Siemens.

Между тем выручка Siemens в минувшем квартале увеличилась на 10%, до 18,9 млрд евро. Объем заказов повысился на 15% и достиг 24,2 млрд евро.

Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самой компании, предусматривал чистую прибыль в размере 1,41 млрд евро, выручку в 19,27 млрд евро и заказы в объеме 22,19 млрд евро.

Базовая прибыль без учета инвестиционного бизнеса составила 1,78 евро на акцию против убытка в 1,85 евро годом ранее. Скорректированная EBITDA промышленных подразделений - ключевой операционный показатель Siemens - подскочила до 2,56 млрд евро с 496 млн евро.

Компания по-прежнему ожидает, что в текущем фингоду ее выручка вырастет на 9-11% в органическом выражении, а базовая прибыль в расчете на акцию составит 9,60-9,90 евро.

Котировки акций Siemens снижаются на 4,4% в ходе торгов в четверг. С начала года капитализация компании выросла на 9,2%, до почти 115 млрд евро, тогда как фондовый индекс DAX за этот период прибавил 14,6%.