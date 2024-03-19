Siemens ждет снижения заказов в сегменте цифровых решений в этом фингоду

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG ожидает снижения объема заказов в подразделении цифровых решений для промышленности в текущем фингоду, заявил главный финансовый директор Siemens Ральф Томас в ходе конференции Bank of America в Лондоне во вторник.

В первом финансовом квартале (октябрь-декабрь 2023 года) заказы подразделения Digital Industries сократились на 31%.

"В марте заказы были чуть лучше, чем в феврале, однако, честно говоря, спасать квартал слишком поздно", - сказал Томас.

В качестве негативных для подразделения факторов он выделил слабый спрос в Китае, а также в Германии и Италии. Новые стимулы в КНР, вероятно, помогут компании, сказал Томас.

Тем не менее, темпы роста выручки подразделения Digital Industries в этом фингоду вряд ли оправдают прогноз компании (0-3%), отметил он.

В целом Siemens сохраняет прежние прогнозы на текущий фингод.

Акции компании теряют в цене 6,6% на торгах во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 20%.