Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Siemens ждет снижения заказов в сегменте цифровых решений в этом фингоду

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG ожидает снижения объема заказов в подразделении цифровых решений для промышленности в текущем фингоду, заявил главный финансовый директор Siemens Ральф Томас в ходе конференции Bank of America в Лондоне во вторник.

В первом финансовом квартале (октябрь-декабрь 2023 года) заказы подразделения Digital Industries сократились на 31%.

"В марте заказы были чуть лучше, чем в феврале, однако, честно говоря, спасать квартал слишком поздно", - сказал Томас.

В качестве негативных для подразделения факторов он выделил слабый спрос в Китае, а также в Германии и Италии. Новые стимулы в КНР, вероятно, помогут компании, сказал Томас.

Тем не менее, темпы роста выручки подразделения Digital Industries в этом фингоду вряд ли оправдают прогноз компании (0-3%), отметил он.

В целом Siemens сохраняет прежние прогнозы на текущий фингод.

Акции компании теряют в цене 6,6% на торгах во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 20%.

Siemens
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские инвесторы смогут получить накопившиеся на счетах "С" иностранных номиналов выплаты

Российские инвесторы смогут получить накопившиеся на счетах "С" иностранных номиналов выплаты

В ЦБ Армении заявили, что банки сами оценивают риски санкций при работе с системой "Мир"

В ЦБ Армении заявили, что банки сами оценивают риски санкций при работе с системой "Мир"

"Аэрофлот" не считает критичным перенос поставок отечественных самолетов

AstraZeneca купит американскую Fusion за $2,4 млрд

Unilever выделит производство мороженого в отдельную компанию

ФНС ждет роста поступления налогов в бюджетную систему РФ в 2024 г. на 12%

ФНС ждет роста поступления налогов в бюджетную систему РФ в 2024 г. на 12%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });