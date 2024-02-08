Менеджеры "Яндекса" после сделки получат 35% в ЗПИФ "Консорциум.Первый"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - ООО "ФМП" - структура, владельцами которой станут менеджеры "Яндекса" после разделения бизнеса - получит 35% в консорциуме ЗПИФ "Консорциум.Первый", который выступит покупателем российского бизнеса "Яндекса", говорится в презентации.

Также компания раскрыла доли других участников консорциума.

Так, "Меридиан-Сервис" - структура экс-зампреда "Газпрома" Александра Рязанова - будет владеть 10% ЗПИФ, "Инфинити Менеджмент" (принадлежит основателю LETA Capital Александру Чачаве) - 25%, IT.Elaboration (компания гендиректора "Инфинитума" Павла Прасса) - 15%, структура "ЛУКОЙЛа" "Аргонавт" - 15%.

Lock up на продажу действует в течение 12 месяцев после закрытия первого этапа сделки.

Yandex N.V. наняла стороннего консультанта для проведения комплексной проверки всего консорциума новых инвесторов.

"Итоги расследования показали, что ни один из членов группы инвесторов ЗПИФ "Консорциум.Первый", ни какая-либо сторона, которая владеет или контролирует их, не являются объектом комплексных блокирующих санкций или мер по замораживанию активов в США, ЕС, Великобритании или Швейцарии. Проверка также показала, что каждый член консорциума - конечный бенефициар и владелец приобретаемой доли. При этом каждый участник консорциума действует как основное конечное лицо, а не посредник", - говорится в материалах компании.

Yandex N.V. 5 февраля объявила о договоренностях о продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов.

Предполагается, что первый этап сделки будет закрыт в первой половине года, второй - спустя семь недель после первого.