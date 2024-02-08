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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Yandex продает "Яндекс" с обязательством 5 лет не создавать конкурирующий бизнес

И столько же лет Yandex N.V. не сможет нанимать на работу сотрудников российской компании

Yandex продает "Яндекс" с обязательством 5 лет не создавать конкурирующий бизнес
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Нидерландская Yandex N.V., которая продаст российский актив и вскоре сменит название, дистанцируется от "Яндекса" не только корпоративно, но и в части бизнеса.

ЭкономикаОдним из условий закрытия сделки "Яндекса" будет отсутствие санкций к покупателямЧитать подробнее

Компания, в чьем распоряжении по итогам сделки окажется солидная сумма для инвестиций в развитие, не сможет с помощью этих ресурсов создавать сервисы, конкурирующие с основными сервисами "Яндекса".

Согласно материалам к собранию акционеров Yandex N.V., условия "развода" предусматривают обязательство о неконкуренции (non-compete agreement, NCA) сразу на пять лет, причем распространяется оно на любые рынки.

В рамках реструктуризации Yandex N.V. сохранит за собой 4 бизнеса, которые и так развивались самостоятельно за рубежом: облачная платформа Nebius AI, краудсорсинговая платформа Toloka AI, беспилотные технологии Avride и образовательный сервис TripleTen, дата-центр в Финляндии и ряд небольших активов.

Эти бизнесы нидерландская компания сможет развивать везде, кроме России и Белоруссии. Однако для этих активов будет действовать пятилетний запрет на "развитие и органическую эволюцию" вне первоначальной сферы деятельности.

Для российского "Яндекса" никаких ограничений не предусматривается. Наибольшую часть выручки группы генерируют такие бизнес-направления, как "Поиск"(исторический бизнес компании) и "Райдтех".

Кроме того, Yandex N.V. в течение этого же срока не сможет нанимать на работу сотрудников российской компании. Ограничение действует в отношении сотрудников, которые были наняты в "Яндекс" в течение года до закрытия первого этапа сделки или после в течение трех лет.

Вместе с изменением названия (это должно произойти до 31 июля) группе будет необходимо получить новый тикер на бирже Nasdaq в течение года после возобновления торгов акциями Yandex N.V.

Изменения коснутся и состава совета директоров нидерландской компании: совет покинут экс-руководитель администрации президента Александр Волошин, академик РАН Александр Молдован, экс-глава "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий и замгендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Андрей Бетин.

Предполагается, что места в совете директоров сохранят сооснователь и генеральный партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан, Роже Рийниа (ранее занимал посты в Apple и ряде нидерландских компаний) и президент инвесткомпании Firehouse Capital Inc Джон Бойнтон (в настоящий момент - председатель совета директоров).

Yandex Nasdaq Яндекс Белоруссия Александр Волошин Александр Молдован
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