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AstraZeneca увеличила чистую прибыль и выручку в IV квартале

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Фармацевтическая компания AstraZeneca Plc зафиксировала рост чистой прибыли и выручки в четвертом квартале 2023 года, причем скорректированная прибыль оказалась хуже прогнозов аналитиков, а выручка немного превзошла ожидания.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $960 млн против $901 млн годом ранее.

Скорректированная прибыль в расчете на акцию повысилась до $1,45 с $1,38.

Выручка увеличилась до $12,02 млрд с $11,21 млрд в четвертом квартале 2022 года.

Аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,5 на акцию при выручке в размере $12,01 млрд, согласно консенсус-прогнозу, подготовленному компанией.

В 2023 году компания увеличила выручку на 6% (без учета колебаний валютных курсов), до $45,81 млрд, и повысила скорректированную прибыль на 15%, до $7,26 на акцию.

В 2024 году AstraZeneca ждет увеличения выручки и скорректированной прибыли в расчете на акцию на 10-14%.

Совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды в размере $1,97 на акцию. Таким образом общий размер дивидендных выплат за 2023 год достигнет $2,9 на бумагу.

Акции AstraZeneca дешевеют на 2,5% на торгах в четверг. За последние три месяца капитализация самой дорогой компании из числа торгуемых в Лондоне сократилась на 1,5%, до 163,3 млрд фунтов ($206 млрд).

AstraZeneca - шведско-британская биофармацевтическая компания, занимается разработкой и коммерциализацией лекарств для желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой неврологии, онкологических и инфекционных заболеваний, а также вакцин от COVID-19. Компания работает более чем в 100 странах мира.

AstraZeneca COVID-19
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