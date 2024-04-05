Российский завод AstraZeneca в 2023 году увеличил чистую прибыль на 11%

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - ООО "АстраЗенека Индастриз" (российский завод шведско-британской биофармацевтической компании AstraZeneca) в 2023 году получило 2,4 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 11,5% больше, чем в 2022 году, говорится в отчете компании.

Выручка выросла на 8% - до 25,5 млрд рублей, себестоимость - на 6,3%, до 20,2 млрд рублей. В результате валовая прибыль увеличилась на 14,9% - до 5,3 млрд рублей.

Проценты к уплате снизились на 2,7% - до 1,162 млрд рублей, прочие расходы - на 21,6%, до 83,932 млн рублей. В результате прибыль до налогообложения выросла на 27,9% - до 3,2 млрд рублей. Компания в прошлом году также заплатила 89,039 млн рублей налога на сверхприбыль.

Основные финансовые показатели ООО "АстраЗенека Индастриз" (в тыс. рублей):

Показатель 2023 год 2022 год Динамика Выручка от продаж 25 490 215 23 610 553 +8% Себестоимость продаж 20 160 429 18 973 317 +6,3% Валовая прибыль 5 329 786 4 637 236 +14,9% Прибыль от продаж 4 348 607 3 710 556 +17,2% Прибыль до налогообложения 3 180 135 2 486 324 +27,9% Чистая прибыль 2 427 696 2 176 481 +11,5%

Кредиторская задолженность предприятия выросла с 11,238 млрд рублей на конец 2022 года до 19,523 млрд рублей на конец 2023 года, дебиторская - с 13,772 млрд рублей до 20,381 млрд рублей.

Завод ООО "АстраЗенека Индастриз" в Ворсино (Калужская область) мощностью 40 млн упаковок, или 850 млн таблеток в год, был введен в эксплуатацию в октябре 2015 года, в проект вложено более $224 млн. Коммерческий выпуск продукции начался в 2016 году.

AstraZeneca - шведско-британская биофармацевтическая компания, занимается разработкой и коммерциализацией лекарств для желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой неврологии, а также онкологических и инфекционных заболеваний. Компания работает более чем в 100 странах, ее производственная база насчитывает 30 заводов.