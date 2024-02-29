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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Международные резервы России с 16 по 23 февраля выросли на $8,2 млрд

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 23 февраля составили $582 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 16 февраля международные резервы равнялись $573,8 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $8,2 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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