Международные резервы России с 19 по 26 января выросли на $1,1 млрд

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 26 января составили $587,8 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 19 января международные резервы равнялись $586,7 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1,1 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.