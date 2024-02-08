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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Крупнейшие экспортеры в РФ в январе сократили продажу валюты на 13%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейшие экспортеры в январе 2024 года сократили продажу валюты на 12,9% - до $12,9 млрд с $14,8 млрд в декабре, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте Банка России.

Снижение этого показателя ЦБ связывает, в том числе с падением цен на нефть. Значительные продажи валюты в декабре регулятор объяснил разовыми факторами (конвертацией компаниями ранее накопленных валютных средств) и ростом валютного кредитования.

Среднедневной объем продаж валюты экспортерами в январе за счет минимального количества рабочих дней составил $760 млн, что на 7,6% выше декабрьского уровня.

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в ноябре 2023 года (ЦБ публикует эти данные с лагом) составило 87%, увеличившись на 10 процентных пунктов (п.п.) к октябрю.

Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в январе сократили продажу валюты на треть - до 385,9 млрд рублей. Нефинансовые компании в январе продали валюту на 192,5 млрд рублей, что на 8,9% меньше уровня декабря

Банки, не относящиеся к СЗКО, в январе купили валюту на 469,1 млрд рублей (в декабре - 465,7 млрд рублей).

Поддержку курсу рубля в январе оказало снижение покупок валюты со стороны населения. После сезонного повышения спроса накануне новогодних праздников граждане в январе сократили объем покупок валюты на 42,4% - до 108,6 млрд рублей (в декабре - 188,5 млрд рублей). На биржевом валютном рынке они приобрели валюту на 70,8 млрд рублей, через крупнейшие банки - на 37,7 млрд рублей. Практически весь объем покупок пришелся на доллары США и евро.

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