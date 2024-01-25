Орешкин поддержит продление обязательной продажи валюты экспортерами

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Обязательная репатриация и продажа валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами, введенная президентским указом осенью прошлого года, оказалась действенной мерой, благодаря которой снизилась волатильность на рынке, и ее целесообразно продлить, заявил помощник главы государства Максим Орешкин.

Указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)" президент РФ Владимир Путин подписал в середине октября. В перечень вошли 43 группы компаний, "относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства".

В соответствии с порядком, утвержденным правительством, начиная с 16 октября, в течение 60 дней с момента получения средств попавшие в перечень компании обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Требование было введено на срок до 30 апреля 2024 года. На этой неделе правительство сообщило, что предложит продлить действие мер, предусмотренных указом, до конца текущего года. Против пролонгации выступает Банк России.

Помощник президента согласен с предложением продлить действие требования.

"Правительство инициировало эту меру (минувшей осенью - ИФ), правительством сделан очень глубокий анализ последствий, к которым она привела. Вы знаете, что в соответствии с указом расширены полномочия Росфинмониторинга соответствующим образом. Информация из компаний поступает, и очевидно, принятие этого решения привело к тому, что излишняя волатильность из операций компаний ушла. То, на что и был расчет, очевидно, мера эффективна. Соответственно, я со своей стороны буду поддерживать продление", - сказал Орешкин журналистам в четверг.

Отвечая на вопрос о том, могут ли одновременно с продлением быть смягчены параметры обязательной продажи, помощник президента сказал: "Там изначально в указе президента заложены все механизмы, для того, чтобы отрабатывать тонкие моменты. Во-первых, надо понимать, что указ касается только крупных экспортеров, он не касается всех без ограничений. И во-вторых, есть механизм, который позволяет гибко подходить к определенным ситуациям".

"Мы прекрасно понимаем, что в текущих обстоятельствах работа просто жесткой такой меры невозможна, соответственно, ряд историй, смягчающих острые углы работы этого механизма, они существуют, и правительство этим занимается. Есть комиссия, которую возглавляет Антон Германович Силуанов, которая уполномочена такие вопросы рассматривать", - отметил он.