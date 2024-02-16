ЦБ РФ по-прежнему не видит причин продлять обязательную продажу валютной выручки

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Банк России по-прежнему не видит весомых оснований для продления требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами и отмечает его менее значимое влияние на стабилизацию обменного курса по сравнению с другими мерами, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Банк России не видит таких весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки. На наш взгляд, важность этой меры, меры по обязательной продаже валютной выручки, для того, чтобы стабилизировать обменный курс, значимо уступает другим мерам, другим эффектам", - сказала она.

"Основные эффекты были от повышения ключевой ставки, от ужесточения денежно-кредитной политики, которые, напомню, были предприняты нами в достаточно короткие сроки - рост ключевой ставки в два раза. Именно повышение ключевой ставки повысило привлекательность сбережений в рублях, а не в валюте. И сдержало также и раскручивание спирали роста на импорт", - добавила она.

"И также на курс в четвертом квартале, когда происходило укрепление, стабилизация, влиял торговый баланс и рост выручки российских экспортеров. У нас в августе-сентябре был рост цен на товары нашего экспорта, и с учетом лагов, транспортировки, по платежам эта валютная выручка поступала на рынок во второй половине осени. И мы, конечно, анализируем эти данные, но, на наш взгляд, это фундаментальные факторы, которые оказывают влияние на стабилизацию курса", - сказала глава ЦБ.

Указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)" президент Владимир Путин подписал в середине октября 2023 года. В перечень вошли 43 группы компаний, "относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства".