Разработчики ИИ предложили депутатам ввести для их деятельности код ОКВЭД

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Разработчики искусственного интеллекта (ИИ, AI - artificial intelligence) в России предложили депутатам Госдумы ввести для отрасли отдельный код в рамках общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), что упростит предоставление мер поддержки.

"Необходимо введение специализированного кода ОКВЭД для деятельности по разработке и внедрению технологий искусственного интеллекта в целях указания в соответствующих перечнях мер поддержки", - сказал президент Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ) Роман Васильев в четверг в Госдуме в ходе круглого стола "Искусственный интеллект. Меры государственного регулирования и поддержки перспективных стартапов".

Среди предложений ассоциации - нормативное закрепление участия в государственных закупках товаров и услуг в сфере ИИ; введение упрощенного порядка включения в реестр российского софта и ускорение процедур получения статуса товаров российского происхождения; разработка инструментов финансовой поддержки, включая доступ к льготным займам под 1-3%; создание механизмов возмещения до 50% сумм затрат на процедуры освидетельствования ИИ-решений.

В ноябре 2023 г. правительство, при рассмотрении проекта трехлетнего бюджета РФ, в рамках второго чтения предложило на 80% (по сравнению с первым чтением) увеличить финансирование разработок в области искусственного интеллекта. Согласно тексту поправок, на финансирование в 2024 г. деятельности исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, в том числе в области "сильного" искусственного интеллекта (ИИ общего назначения, Artificial General Intelligence, AGI - ИФ), систем доверенного искусственного интеллекта (Тrustworthy AI - ИФ) и этических аспектов применения искусственного интеллекта будет направлено 2 млрд 839 млн руб.

В начале ноября 2023 г. ЦБ опубликовал консультативный доклад, в котором заявил о том, что намерен поддержать развитие AI на финансовом рынке, и предложил законодательные методы регулирования. По мнению регулятора, нужно уделить внимание двум новым законодательным направлениям: ответственность за вред, причиненный в результате применения технологии, и защита авторских прав.

Искусственный интеллект - это область информатики, которая занимается созданием компьютерных систем и программ, способных выполнять задачи, требующие интеллектуальных способностей, анализа данных, обучения на опыте и принятия решений, сходных с теми, что выполняют люди.