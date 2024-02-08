Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Разработчики ИИ предложили депутатам ввести для их деятельности код ОКВЭД

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Разработчики искусственного интеллекта (ИИ, AI - artificial intelligence) в России предложили депутатам Госдумы ввести для отрасли отдельный код в рамках общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), что упростит предоставление мер поддержки.

"Необходимо введение специализированного кода ОКВЭД для деятельности по разработке и внедрению технологий искусственного интеллекта в целях указания в соответствующих перечнях мер поддержки", - сказал президент Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ) Роман Васильев в четверг в Госдуме в ходе круглого стола "Искусственный интеллект. Меры государственного регулирования и поддержки перспективных стартапов".

Среди предложений ассоциации - нормативное закрепление участия в государственных закупках товаров и услуг в сфере ИИ; введение упрощенного порядка включения в реестр российского софта и ускорение процедур получения статуса товаров российского происхождения; разработка инструментов финансовой поддержки, включая доступ к льготным займам под 1-3%; создание механизмов возмещения до 50% сумм затрат на процедуры освидетельствования ИИ-решений.

В ноябре 2023 г. правительство, при рассмотрении проекта трехлетнего бюджета РФ, в рамках второго чтения предложило на 80% (по сравнению с первым чтением) увеличить финансирование разработок в области искусственного интеллекта. Согласно тексту поправок, на финансирование в 2024 г. деятельности исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, в том числе в области "сильного" искусственного интеллекта (ИИ общего назначения, Artificial General Intelligence, AGI - ИФ), систем доверенного искусственного интеллекта (Тrustworthy AI - ИФ) и этических аспектов применения искусственного интеллекта будет направлено 2 млрд 839 млн руб.

В начале ноября 2023 г. ЦБ опубликовал консультативный доклад, в котором заявил о том, что намерен поддержать развитие AI на финансовом рынке, и предложил законодательные методы регулирования. По мнению регулятора, нужно уделить внимание двум новым законодательным направлениям: ответственность за вред, причиненный в результате применения технологии, и защита авторских прав.

Искусственный интеллект - это область информатики, которая занимается созданием компьютерных систем и программ, способных выполнять задачи, требующие интеллектуальных способностей, анализа данных, обучения на опыте и принятия решений, сходных с теми, что выполняют люди.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экспорт бензина из РФ снизился более чем на треть к февралю 2023 года

Рынок акций РФ просел к 3240п по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля

Торги акциями "Диасофта" на МосБирже начнутся 13 февраля

Торги акциями "Диасофта" на МосБирже начнутся 13 февраля

Зампред ЦБ РФ допустил снижение ключевой ставки в 2024 году

Крупнейшие экспортеры в РФ в январе сократили продажу валюты на 13%

Крупнейшие экспортеры в РФ в январе сократили продажу валюты на 13%

Поставки "Газпрома" в Китай в среду еще раз обновили рекорд

Поставки "Газпрома" в Китай в среду еще раз обновили рекорд

Международные резервы РФ с 26 января по 2 февраля сократились на $1,4 млрд

Контейнеровозу FESCO отказали в бункеровке в КНР из-за российского бенефициара

Yandex продает "Яндекс" с обязательством 5 лет не создавать конкурирующий бизнес

Yandex продает "Яндекс" с обязательством 5 лет не создавать конкурирующий бизнес
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });