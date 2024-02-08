NYT сообщила о наличии у США данных о том, что Ил-76 сбила ракета ЗРК Patriot

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Власти США получили информацию, указывающую на то, что российский военно-транспортный самолет Ил-76 в январе 2024 года действительно сбила ракета комплекса Patriot, сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

"По данным американских официальных лиц, получивших информацию об инциденте, 24 января российский Ил-76 сбила ракета системы Patriot, переданной Украине одной из европейских стран", - говорится в статье.

При этом собеседники издания утверждают, что в ВСУ не знали, что этот самолет перевозил украинских военнопленных.

Источники газеты отметили, что не располагают данными о находившихся на борту самолета людях, но считают вероятным, что среди пассажиров действительно были украинские военнопленные.

24 января 2024 года в нескольких километрах от села Яблоново в Белгородской области потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76. Как заявляли в Минобороны РФ, на его борту находились шестеро членов экипажа, сотрудники военной полиции и более 60 пленных украинских военнослужащих. Все они погибли.

СКР расследует уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз Ил-76 был сбит управляемыми ракетами MIM-104A комплекса Patriot. По данным следствия, Ил-76 был атакован из района н.п. Липцы Харьковской области Украины двумя ракетами.

31 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на международном расследовании крушения Ил-76.