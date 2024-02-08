Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

NYT сообщила о наличии у США данных о том, что Ил-76 сбила ракета ЗРК Patriot

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Власти США получили информацию, указывающую на то, что российский военно-транспортный самолет Ил-76 в январе 2024 года действительно сбила ракета комплекса Patriot, сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

"По данным американских официальных лиц, получивших информацию об инциденте, 24 января российский Ил-76 сбила ракета системы Patriot, переданной Украине одной из европейских стран", - говорится в статье.

При этом собеседники издания утверждают, что в ВСУ не знали, что этот самолет перевозил украинских военнопленных.

В РоссииСКР сообщил об изъятии с места падения Ил-76 более 670 фрагментов тел погибшихЧитать подробнее

Источники газеты отметили, что не располагают данными о находившихся на борту самолета людях, но считают вероятным, что среди пассажиров действительно были украинские военнопленные.

24 января 2024 года в нескольких километрах от села Яблоново в Белгородской области потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76. Как заявляли в Минобороны РФ, на его борту находились шестеро членов экипажа, сотрудники военной полиции и более 60 пленных украинских военнослужащих. Все они погибли.

СКР расследует уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз Ил-76 был сбит управляемыми ракетами MIM-104A комплекса Patriot. По данным следствия, Ил-76 был атакован из района н.п. Липцы Харьковской области Украины двумя ракетами.

31 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на международном расследовании крушения Ил-76.

Patriot Белгород ВСУ Ил-76
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экспорт бензина из РФ снизился более чем на треть к февралю 2023 года

Рынок акций РФ просел к 3240п по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля

Торги акциями "Диасофта" на МосБирже начнутся 13 февраля

Торги акциями "Диасофта" на МосБирже начнутся 13 февраля

Зампред ЦБ РФ допустил снижение ключевой ставки в 2024 году

Крупнейшие экспортеры в РФ в январе сократили продажу валюты на 13%

Крупнейшие экспортеры в РФ в январе сократили продажу валюты на 13%

Поставки "Газпрома" в Китай в среду еще раз обновили рекорд

Поставки "Газпрома" в Китай в среду еще раз обновили рекорд

Международные резервы РФ с 26 января по 2 февраля сократились на $1,4 млрд

Контейнеровозу FESCO отказали в бункеровке в КНР из-за российского бенефициара

Yandex продает "Яндекс" с обязательством 5 лет не создавать конкурирующий бизнес

Yandex продает "Яндекс" с обязательством 5 лет не создавать конкурирующий бизнес
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });