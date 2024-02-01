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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

СКР сообщил об изъятии с места падения Ил-76 более 670 фрагментов тел погибших

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Следствие по делу о катастрофе Ил-76 изъяло с места падения около 700 фрагментов тел погибших и часть их документов, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале ведомства.

Как отметили в СКР, "результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел шести членам экипажа, трем сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении самолета в результате атаки Вооруженных сил Украины 24 января".

"При работе с задержанными украинскими военнослужащими следствие в обязательном порядке берет биологический материал для установления генетического профиля. Таким образом в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета", - говорится в сообщении.

24 января 2024 года в нескольких километрах от села Яблоново в Белгородской области потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76. Как заявляли в Минобороны РФ, на его борту находились шестеро членов экипажа, сотрудники военной полиции и более 60 пленных украинских военнослужащих. Все они погибли.

СКР расследует уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В минувшую среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на международном расследовании крушения Ил-76.

Ил-76 Минобороны РФ Владимир Путин СКР Украина
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