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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

СКР подтвердил, что Ил-76 под Белгородом был сбит ракетой комплекса Patriot

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Следственном комитете России заявили, что военно-транспортный самолет Ил-76 под Белгородом был сбит ракетой комплекса "Patriot" США.

"По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса "Patriot" США, разработанной корпорациями "Raytheon" и "Hughes" и произведенной в "Raytheon", - сообщили в телеграм-канале СКР.

Накануне данную информацию озвучил президент России Владимир Путин. "Кстати, надо добавить, что самолет был сбит, а это уже установлено точно, американской системой "Patriot", - сказал президент.

Российский транспортный самолет был сбит над Белгородской областью 24 января. СКР расследует это крушение как теракт.

Белгород Patriot Ил-76 СКР
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