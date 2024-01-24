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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

Белгородский губернатор сообщил о гибели всех людей в разбившемся самолете

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Все люди, находившиеся на борту транспортного самолета Ил-76, разбившегося утром в среду в Белгородской области, погибли, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Он сообщил, что в настоящее время место крушения оцеплено. "Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия. К месту направляется комиссия для установления причин катастрофы", - написал Гладков.

О крушении самолета ранее в среду сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых везли в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Ил-76 с военнопленными ВСУ был сбит в Белгородской области тремя ракетами. "Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене (военнопленными по формуле 192 на 192 - ИФ), было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться, но самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS T немецкого производства", - сказал он.

Белгородская область Ил-76
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