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"Куйбышевазот" закрыл сделку по выкупу доли Tecnimont в СП "Волгаферт"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - МЕТ DEV 1 S.r.l. ( принадлежащее проектному подразделению компании Maire Tecnimont S.p.A. - MET Development S.p.A, Италия ) прекратила участие в ООО "Волгаферт", созданном в 2017 году с ПАО "Куйбышевазот" для проектирования и реализации проекта по строительству производства гранулированного карбамида.

По данным ЕГРЮЛ, со 2 декабря 2024 года доля ПАО "Куйбышевазота" в ООО "Волгаферт" выросла с 68% до 100%. Ранее 32%-я доля принадлежала MET DEV. S.r.l.

Как сообщал телеграм-канал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, производство гранулированного карбамида было введено в эксплуатацию в Тольятти в 2024 году.

"Это один из крупнейших инвестпроектов, имеющих статус резидента ТОР "Тольятти". Мощности предприятия позволяют производить 1,5 тысячи тонн продукции в сутки. Общий объем инвестиций в проект составил 23,4 млрд рублей", - писал Богданов.

О создании СП по производству гранулированного карбамида с итальянским партнером было объявлено в июле 2017 года. Инвестиции в проект предварительно оценивались примерно в 160 млн евро.

В ноябре 2019 года "Куйбышевазот" в обеспечение кредита по проекту производства карбамида заложил в банке Unicredit 68%-ю долю в "Волгаферте". Объемы и сроки кредитования не уточнялись.

Согласно списку аффилированных лиц за I полугодие 2024 года, гендиректору завода Александру Герасименко и членам его семьи напрямую принадлежат более 5% акций "Куйбышевазота". Кроме того, они имеют доли в ООО "Куйбышевазот-Плюс", владеющем 36,292% акций "Куйбышевазота".

ПАО "Куйбышевазот" - одно из ведущих предприятий российской химической промышленности, выпускает капролактам, полиамид, высокопрочные технические и текстильные нити, кордную ткань, инженерные пластики, а также аммиак и азотные удобрения. Кроме того, "Куйбышевазот" производит промышленные газы.

Италия Тольятти Tecnimont Волгаферт Куйбышевазот Самарская область
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