Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

PepsiCo увеличила чистую прибыль в IV квартале в 2,5 раза

Компания объявила о повышении годовых дивидендов на 7%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Американская PepsiCo Inc., второй по величине в мире производитель безалкогольных напитков, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года в 2,5 раза, несмотря на небольшое снижение выручки.

Компания объявила о повышении годовых дивидендов на 7%, до $5,42 на акцию.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем квартале составила $1,3 млрд, или $0,94 на акцию, по сравнению с $518 млн, или $0,37 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Показатели как в четвертом квартале 2023 года, так и годом ранее, включают разовые списания нематериальных активов, связанные с принадлежащим PepsiCo брендом Soda Stream. В прошедшем квартале они были в 1,7 раза меньше, чем за сопоставимый период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,78 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $1,72 на акцию.

Квартальная выручка PepsiCo уменьшилась до $27,85 млрд с $27,996 млрд годом ранее. Эксперты в среднем ожидали этот показатель на уровне $28,4 млрд.

Выручка североамериканского подразделения Frito-Lay, выпускающего продукты питания, уменьшилась на 3%, североамериканского подразделения по выпуску напитков - на 2%. Продажи бренда Quaker Foods упали на 16%, что связано, в частности, с отзывом некоторых видов батончиков и хлопьев.

Выручка компании от операций в Латинской Америке выросла на 18%, в Европе - снизилась на 1%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 2%.

Согласно прогнозу PepsiCo, ее скорректированная прибыль в 2024 году составит не менее $8,15 на акцию, то есть увеличится на 7% по сравнению с показателем 2023 года, составившим $7,62 на акцию. Прогноз компании соответствует ожиданиям рынка.

Акции PepsiCo теряют в цене 2,2% в ходе предварительных торгов в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость уменьшилась на 1,3%.

PepsiCo США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский "Сименс" переименован в "Системс"

Российский "Сименс" переименован в "Системс"

Россиянам объяснили порядок выплаты туристического налога на Бали

Россиянам объяснили порядок выплаты туристического налога на Бали

Объем нового банковского кредитования в Китае в январе достиг рекорда

Инвестиции "Росатома" останутся в диапазоне 1-1,5 трлн рублей в год до 2030 года

Продление льгот по налогу на прибыль для ИТ-компаний будет зависеть от показателей 2023 г.

Продление льгот по налогу на прибыль для ИТ-компаний будет зависеть от показателей 2023 г.

Цены на какао-бобы обновили рекорд из-за засухи в Западной Африке

Цены на какао-бобы обновили рекорд из-за засухи в Западной Африке

Сбербанк в январе увеличил чистую прибыль по РСБУ на 4,5% - до 115 млрд рублей

Экспорт бензина из РФ снизился более чем на треть к февралю 2023 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });