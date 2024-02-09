PepsiCo увеличила чистую прибыль в IV квартале в 2,5 раза

Компания объявила о повышении годовых дивидендов на 7%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Американская PepsiCo Inc., второй по величине в мире производитель безалкогольных напитков, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года в 2,5 раза, несмотря на небольшое снижение выручки.

Компания объявила о повышении годовых дивидендов на 7%, до $5,42 на акцию.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем квартале составила $1,3 млрд, или $0,94 на акцию, по сравнению с $518 млн, или $0,37 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Показатели как в четвертом квартале 2023 года, так и годом ранее, включают разовые списания нематериальных активов, связанные с принадлежащим PepsiCo брендом Soda Stream. В прошедшем квартале они были в 1,7 раза меньше, чем за сопоставимый период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,78 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $1,72 на акцию.

Квартальная выручка PepsiCo уменьшилась до $27,85 млрд с $27,996 млрд годом ранее. Эксперты в среднем ожидали этот показатель на уровне $28,4 млрд.

Выручка североамериканского подразделения Frito-Lay, выпускающего продукты питания, уменьшилась на 3%, североамериканского подразделения по выпуску напитков - на 2%. Продажи бренда Quaker Foods упали на 16%, что связано, в частности, с отзывом некоторых видов батончиков и хлопьев.

Выручка компании от операций в Латинской Америке выросла на 18%, в Европе - снизилась на 1%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 2%.

Согласно прогнозу PepsiCo, ее скорректированная прибыль в 2024 году составит не менее $8,15 на акцию, то есть увеличится на 7% по сравнению с показателем 2023 года, составившим $7,62 на акцию. Прогноз компании соответствует ожиданиям рынка.

Акции PepsiCo теряют в цене 2,2% в ходе предварительных торгов в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость уменьшилась на 1,3%.