"Дочка" PepsiCo в России в 2022 году увеличила выручку на 8,7%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Компания "Вимм-Билль-Данн" (ВБД), объединяющая молочные активы PepsiCo Inc. в России, в 2022 году увеличила выручку на 8,7%, до 117,17 млрд рублей против 107,799 млрд рублей в 2021 году. Ее годовая чистая прибыль составила 6,279 млрд рублей против 2,136 млрд рублей годом ранее, говорится в ее отчетности.

Компания за год произвела 940,7 тысячи тонн молочной продукции, что на 8,7% меньше, чем годом ранее (1,03 млн тонн).

Выросло только производство молока - на 6,7%, до 433,7 тысячи тонн. Выработка йогуртов и десертов снизилась на 18,9%, до 164,1 тысячи тонн, соково-молочных продуктов - на 38,6%, до 29,9 тысячи тонн, творога и творожных изделий - на 17,6%, до 26,8 тысячи тонн, сметаны - на 21,8%, до 30,2 тысячи тонн. Производство сыра сократилось на 9,9%, до 20,8 тысячи тонн, сливочного масла - на 8,1%, до 999 тонн, детского питания - на 12,2%, до 172,7 тысячи тонн, сливок - на 18,9%, до 15,1 тысячи тонн, диетических продуктов - на 25,9%, до 46,5 тысячи тонн.

В начале марта 2022 года PepsiCo решила приостановить продажу в России прохладительных напитков, прекратить инвестиции и рекламную деятельность. Продажу молочной продукции, а также продуктов питания для детей компания продолжила.

В сентябре, после того, как закончились концентраты, компания прекратила выпуск напитков Pepsi, 7UP и Mountain Dew. Ассортимент продукции в 2022 году расширился за счет выпуска собственной продукции под брендами "Русский дар", "Фрустайл", "Эвервесс".

Как сообщается в отчетности ВБД, расходы на маркетинг и рекламу в 2022 году снизились до 4,5 млрд рублей с 6,16 млрд рублей в 2021 году.

PepsiCo договорилась о покупке ВБД в декабре 2010 года, оценив компанию в $5,8 млрд. Сделка закрылась в сентябре 2011 года.