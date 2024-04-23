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PepsiCo увеличила квартальную выручку лучше прогнозов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Американская PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, увеличила чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале, причем скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.

Выручка компании за квартал, завершившийся 23 марта, составила $18,25 млрд против $17,85 млрд годом ранее.

Чистая прибыль PepsiCo составила $2,04 млрд, или $1,48 на акцию, по сравнению с $1,93 млрд, или $1,4 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $1,61 на акцию с $1,5 на акцию годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали квартальную выручку компании на уровне $18,08 млрд, скорректированную прибыль - $1,52 на акцию.

Органический рост выручки PepsiCo составил 2,7%.

В Северной Америке выручка подразделения Frito-Lay, занимающегося производством снэков, в минувшем финквартале увеличилась на 2%, подразделения по выпуску напитков - на 1%, подразделения Quaker Foods - упала на 24%.

Доход от операций в Латинской Америке подскочил на 16%, в Европе - вырос на 3%, в регионе, включающем Африку, Ближний Восток и Южную Азию - на 2%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Австралии, Новой Зеландии и Китае - на 6%.

Рост объема продаж напитков и продуктов питания в России, которая входит в европейский регион, выражался в прошлом квартале двузначным числом, говорится в сообщении PepsiCo. Также компания отметила негативное влияние ослабления курса рубля на операционную прибыль в регионе.

Компания подтвердила прогноз, согласно которому органический рост ее продаж в текущем фингоду составит не менее 4%, а прибыль в расчете на акцию без учета разовых факторов увеличится не менее чем на 8%.

PepsiCo планирует вернуть акционерам $8,2 млрд в этом году, в том числе $7,2 млрд за счет дивидендных выплат и $1 млрд за счет обратного выкупа акций.

С начала 2024 года капитализация PepsiCo увеличилась на 3,9%, до $242,5 млрд.

PepsiCo Frito-Lay Quaker Foods США
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