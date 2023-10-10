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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

PepsiCo увеличила чистую прибыль в III финквартале на 14%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Американская PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2023 финансового года на 14%, выручку - на 7%.

Чистая прибыль компании в квартале, завершившемся 9 сентября, составила $3,092 млрд против $2,702 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию выросла до $2,24 против $1,95 годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,25 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,15 на акцию.

Квартальная выручка PepsiCo повысилась до $23,453 млрд с $21,971 млрд годом ранее при среднем прогнозе экспертов в $23,413 млрд.

В Северной Америке выручка подразделения Frito-Lay, занимающегося производством снэков, увеличилась в минувшем финквартале на 7%, подразделения по выпуску напитков - на 8%, сегмента Quaker Foods - на 5%.

Доход от операций в Латинской Америке подскочил на 21%, в Европе - увеличился на 2%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Австралии, Новой Зеландии и Китае - на 4%, в регионе, включающем Африку, Ближний Восток и Южную Азию - снизился на 6%.

PepsiCo улучшила прогноз роста чистой прибыли в расчете на акцию (без учета колебаний валютных курсов) на 2023 фингод до 13% с ожидавшихся ранее 12%. Компания подтвердила прогноз органического роста выручки в этом году на уровне 10%.

В текущем году PepsiCo планирует вернуть акционерам около $7,7 млрд, включая $6,7 млрд в виде дивидендов и $1 млрд за счет выкупа акций.

В компании ожидают, что в следующем, 2024 фингоду темпы увеличения прибыли в расчете на акцию (без учета колебаний валютных курсов) и органического роста выручки будут близки к верхним границам долгосрочных ориентиров. Долгосрочные ориентиры роста остаются на уровне 18-19% для прибыли и 4-6% для выручки, отмечается в пресс-релизе.

С начала 2023 года капитализация PepsiCo снизилась на 11%.

PepsiCo Frito-Lay Quaker Foods Северная Америка США
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