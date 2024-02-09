"Норникель" скорректировал прогноз по capex в 2024 году с $3,6 млрд до $3-3,2 млрд

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - "Норникель" в 2024 году планирует направить на капвложения $3-3,2 млрд, говорится в презентации компании.

В конце 2023 года совет директоров "Норникеля" утвердил бюджет на 2024 год, который включал capex в размере около $3,6 млрд.

В 2023 году объем капвложений компании составил $3 млрд. Первоначальная оценка составляла $4,7 млрд, затем она была снижена до $3,5-3,8 млрд. Пересмотр был вызван ослаблением рубля и изменением графиков реализации ряда проектов.