Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

"Норникель" скорректировал прогноз по capex в 2024 году с $3,6 млрд до $3-3,2 млрд

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - "Норникель" в 2024 году планирует направить на капвложения $3-3,2 млрд, говорится в презентации компании.

В конце 2023 года совет директоров "Норникеля" утвердил бюджет на 2024 год, который включал capex в размере около $3,6 млрд.

В 2023 году объем капвложений компании составил $3 млрд. Первоначальная оценка составляла $4,7 млрд, затем она была снижена до $3,5-3,8 млрд. Пересмотр был вызван ослаблением рубля и изменением графиков реализации ряда проектов.

Норникель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский "Сименс" переименован в "Системс"

Российский "Сименс" переименован в "Системс"

Россиянам объяснили порядок выплаты туристического налога на Бали

Россиянам объяснили порядок выплаты туристического налога на Бали

Объем нового банковского кредитования в Китае в январе достиг рекорда

Инвестиции "Росатома" останутся в диапазоне 1-1,5 трлн рублей в год до 2030 года

Продление льгот по налогу на прибыль для ИТ-компаний будет зависеть от показателей 2023 г.

Продление льгот по налогу на прибыль для ИТ-компаний будет зависеть от показателей 2023 г.

Цены на какао-бобы обновили рекорд из-за засухи в Западной Африке

Цены на какао-бобы обновили рекорд из-за засухи в Западной Африке

Сбербанк в январе увеличил чистую прибыль по РСБУ на 4,5% - до 115 млрд рублей

Экспорт бензина из РФ снизился более чем на треть к февралю 2023 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });