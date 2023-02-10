"Норникель" планирует в 2023 году увеличить capex на 10% до $4,7 млрд

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - "Норникель" планирует в 2023 году увеличить capex до $4,7 млрд, следует из презентации компании.

На 2023 год приходится пик инвестиционного цикла, отмечает "Норникель".

"Ожидается рост общего объема капитальных вложений на 10% относительно 2022 года, который стал рекордным для компании с точки зрения капитальных вложений в развитие промышленных объектов", - заявил журналистам старший вице-президент - финансовый директор ГМК Сергей Малышев.

В 2022 году капзатраты "Норникеля" выросли в полтора раза, до $4,3 млрд. В том числе $0,9 млрд достигли инвестиции в серный проект, $1,1 млрд составили вложения в проекты роста и развития, $2,3 млрд - в поддержание и обновление основных фондов.

Среднесрочные и долгосрочные планы "Норникеля" по capex на пересмотре, говорится в презентации.