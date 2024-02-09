В "Норникеле" отметили, что промежуточные выплаты перекрыли FCF на дивиденды за 2023 год

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Денежный поток (FCF, Free Cash Flow) "Норникеля", доступный для распределения акционерам по итогам 2023 года, составляет $1,4 млрд, и этот показатель уже превышен в ходе выплат промежуточных дивидендов за 9 месяцев этого года. Об этом заявил CFО "Норникеля" Сергей Малышев, комментарий которого распространила пресс-служба компании.

"Ранее менеджмент компании заявлял, что хочет рассматривать свободный денежный поток как базу для выплаты дивидендов. Вопрос выплаты дивидендов относится к компетенции совета директоров и общего собрания акционеров. Однако с точки зрения менеджмента ситуация выглядит так: свободный денежный поток в 2023 году составил $2,7 млрд; если скорректировать денежный поток на выплату процентов (около $800 млн) и дивиденды миноритариям Быстринского ГОКа (около $500 млн), то денежный поток, доступный для распределения акционерам, составит лишь $1,4 млрд", - сказал Малышев.

При этом, дивиденды, выплаченные в январе, уже превысили данный показатель, заключил топ-менеджер.

По итогам 9 месяцев 2023 года "Норникель" выплатил 915,33 рубля на одну акцию, всего – 139,92 млрд рублей (около $1,5 млрд по курсу на дату объявления рекомендации советом директоров).

"Норникель" не выплачивал финальные дивиденды за 2022 год, ссылаясь на усиление геополитических рисков и новые вызовы для ее операционной и сбытовой деятельности, а также для успешной реализации стратегических проектов.

После прекращения действия соглашения менеджмент ориентировался на расчет дивидендов от free cash flow, что снизит поступления акционерам компании на фоне роста инвестиций в проекты развития рудной базы и экологическую программу. В целом "Норникель" ориентируется на дивиденды в размере 50-75% FCF, говорили ранее представители компании.

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет 37% акций "Норникеля". "Русал" контролирует 26,4%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова – около 4% акций. Free float "Норникеля" – около 33%.