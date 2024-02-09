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"Норникель" подтвердил прогнозы по профициту никеля и дефициту палладия в 2024 году

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - "Норникель" подтвердил сделанные в конце ноября 2023 года оценки профицита на рынке никеля и дефицита палладия в 2024 году.

Никель

Профицит никеля в размере 190 тысяч тонн придется на низкосортный никель из-за роста производства в Индонезии, говорится в пресс-релизе "Норникеля". "Падение цен на никель привело к закрытию некоторых проектов, что может способствовать снижению производства, сокращению профицита рынка и, как следствие, окажет поддержку котировкам", - считает компания.

Спрос на первичный никель в этом году, как ожидает "Норникль", увеличится на 9% за счет повышения потребления в секторе нержавеющей стали (на 7%), умеренного роста в секторе сплавов и суперсплавов (6% и 10% соответственно), а также увеличения потребления никеля в секторе аккумуляторных батарей для электромобилей (на 26%) на фоне ожидаемого в 2024 году начала цикла рестокинга в батарейной цепочке.

Производство первичного никеля в 2024 году вырастет на 6%. В Индонезии сохранятся высокие темпы ввода новых мощностей по производству никеля. "Ожидается, что новые площадки по выпуску металлического никеля в Китае и Индонезии будут и далее наращивать производство высокими темпами, в то время как производство Class 1 никеля в других странах в целом останется на прежнем уровне по сравнению с предыдущим годом", - говорится в пресс-релизе.

"При текущем уровне цен более половина компаний-производителей никеля работает в убыток", - отмечает "Норникель". Компания напомнила, что в результате несколько производителей с высокой себестоимостью объявили о приостановке выпуска продукции, тогда как другие объявили о реструктуризации бизнеса и обратились к властям за финансовой поддержкой.

В 2023 году, по оценкам "Норникеля", на рынке никеля наблюдался профицит в размере более 250 тысяч тонн, который преимущественно пришелся на рынок низкосортного никеля.

Палладий

Дефицит на рынке палладия в 2024 году сократится до 0,4 млн унций на фоне восстановления вторичного производства, в то время как объемы реализации запасов металла участниками рынка снизятся.

Потребление палладия снизится на 2%, до 9,2 млн унций, поскольку продолжающаяся гибридизация автомобилей, требующая более высоких загрузок МПГ на автомобиль, будет компенсирована стагнацией производства автомобилей с ДВС. Производство легковых автомобилей с ДВС незначительно снизится - на 1%, до 75 млн единиц. Ценовое замещение палладия на платину подойдёт к концу, считает "Норникель", при этом тренд может измениться в сторону обратного замещения в ближайшем будущем.

Мировое первичное производство палладия будет стагнировать на уровне 6,4 млн унций на фоне того, что снижение производства в России будет компенсировано ростом вторичной переработки и восстановлением производства в Северной Америке после низкого уровня 2023 года.

В 2023 году потребление палладия было на 0,9 млн унций больше производства. Однако реализация запасов автоконцернами и производителями автокатализаторов обеспечила дополнительную ликвидность, что сбалансировало рынок, отметил "Норникель".

Платина

На рынке платины в 2024 году будет умеренный дефицит в 0,3 млн унций (годом ранее - 0,4 млн унций), считает "Норникель". При этом, в случае реализации, риск снижения производства южноафриканскими производителями может подтолкнуть рынок к еще большему дефициту.

Потребление платины вырастет на 2%, до 7,7 млн унций, из-за увеличения ее использования в стекольной и электронной отраслях. В то же время спрос на платину в автомобильном секторе будет стагнировать, поскольку остаточное замещение палладия на платину закончится на фоне сокращения разницы цен между двумя металлами, а доля рынка дизельных авто будет продолжать постепенно снижаться.

Первичное производство платины увеличится на 2%, до 6 млн унций, с риском сокращения производства в Южной Африке на фоне оптимизации затрат, вызванной падением цен на палладий и родий. Ожидается, что вторичное производство увеличится на 8%, до 1,4 млн унций.

В долгосрочной перспективе рынок платины также останется в дефиците, поскольку снижение спроса в автомобильной промышленности (из-за обратного замещения платины палладием) будет компенсироваться снижением производства в Южной Африке. Горнодобывающие компании в регионе будут вынуждены оптимизировать свое производство под давлением низкой цены корзины МПГ, пояснил "Норникель".

Медь

На рынке меди в 2024 году рост спроса ускорится и превысит прирост предложения, что приведет к незначительному дефициту рынка, считает "Норникель". Ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики должно оказать дополнительную поддержку спросу и ценам на сырьевые товары, однако потенциальная нестабильность экономического роста Китая создает риски для прогноза.

Глобальное потребление меди вырастет в 2024 году на 3% и достигнет 26,1 млн т. Мировая добыча, несмотря на протесты в Панаме и закрытие шахты Cobre Panama, вырастет на 2% до 22,7 млн тонн в 2024 году, в то время как производство рафинированной меди увеличится на 2%, до 26,1 млн тонн, что приведет к несущественному дефициту рынка в 54 тысячи тонн.

В 2023 году рынок меди был сбалансирован, статистический профицит составил 130 тысяч тонн, или менее 1% потребления.

Норникель Китай Панама Северная Америка Индонезия
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