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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Amplats ждет снижения выпуска платиноидов в 2025-2026 годах

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший производитель платины Anglo American Platinum (Amplats) прогнозирует снижение выпуска платиноидов в 2025-2026 годах до 3-3,4 млн унций, говорится в презентации компании.

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Компания сосредоточится на высокорентабельной переработке собственного материала и сократит объемы сторонней переработки.

В 2023 году производство металла в концентрате и аффинированного металла снизилось на 1%, до 3,8 млн унций (из них 2,5 млн унций собственное производство и 1,3 млн унций - переработанный сторонний концентрат). Совокупные денежные расходы (AISC) составили $1136 на унцию.

В 2024 году Amplats ожидает 3,3-3,7 млн унций (из них 2,1-2,3 млн унций собственное производство) при снижении AISC до $1050.

Amplats ожидает, что платина останется в небольшом дефиците в течение следующих нескольких лет, поскольку спрос со стороны автомобильной промышленности остается устойчивым на фоне продолжающегося замещения палладия в бензиновых катализаторах.

Темпы этого замещения сокращаются, констатирует компания. "Производители катализаторов заменяют палладий платиной, но экономический стимул для этого уменьшился, что позволяет предположить, что объем замены может вскоре выйти на плато", - говорится в презентации Amplats.

В 2025-26 годах объем дефицита платины будет сокращаться, прогнозирует компания.

Палладий снова окажется в дефиците в 2024 году, но затем перейдет в профицит с 2025 года, поскольку спрос будет ограничен переходом на электромобили, а объемы переработки, наконец, улучшатся.

Amplats напоминает, что в 2024 году ожидается незначительный рост производства автомобилей или его отсутствие. При этом как минимум до конца этого десятилетия большинство новых автомобилей будут по-прежнему оснащаться двигателями внутреннего сгорания, и следовательно, потребуют катализаторов с платиноидами (это касается и гибридных авто), отмечает компания. Между тем, аккумуляторные электромобили, не использующие платиноиды, будут продолжать увеличивать свою долю на рынке, хотя в 2023 году прогнозы по скорости этого роста не оправдались.

Amplats рассчитывает на рост спроса на платиноиды в промышленности в среднесрочной перспективе, чему способствует рост промпроизводства и переход к "зеленой" энергетике. Наибольший потенциал роста представляют собой топливные элементы PEM, преобразующие водород в электричество.

Anglo American Amplats
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