Чистая прибыль Heineken в 2023 году снизилась на 14%, выручка повысилась на 5%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Heineken, вторая по величине пивоваренная компания в мире, зафиксировала 14%-е снижение чистой прибыли в 2023 году, при этом ее выручка увеличилась на 5%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем году составила 2,3 млрд евро по сравнению с 2,68 млрд евро годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самой Heineken, предполагал, что этот показатель составит 2,5 млрд евро.

Годовая выручка компании составила 36,38 млрд евро по сравнению с 34,68 млрд евро в 2022 году.

Органический рост чистой выручки без учета единовременных факторов и амортизации (BEIA) составил 5,5%. Этот показатель составил 30,31 млрд евро при среднем прогнозе экспертов в 30,28 млрд евро.

Объем продаж пива в 2023 году сократился на 4,7% в органическом выражении (ожидалось снижение на 4,3%).

Реализация премиальных марок пива в натуральном выражении упала на 5,9%, главным образом, из-за снижения спроса во Вьетнаме и ухода компании из России. Без учета этих двух рынков продажи премиального пива выросли на 1,1%.

Реализация пива бренда Heineken увеличилась на 2,5%. Рост был отмечен на 39 рынках, особенно в Китае, Бразилии, Эфиопии, Индонезии и Тайване.

Объем совокупных продаж пива в Африке, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе снизился на 6,3%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 10,4%, в остальных странах Европы - на 5,4%. Продажи в Северной и Южной Америке уменьшились на 0,1%.

Компания выплатит дивиденды в размере 1,73 на акцию по итогам прошедшего года - на уровне 2022 года.

Heineken реализует продукцию более чем в 190 странах мира. Портфель компании насчитывает около 300 брендов, включая марки Heineken, Amstel, Anchor, Biere Larue, Bintang, Birra Moretti, Cruzcampo, Desperados, Dos Equis, Foster's, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger и Zywiec.

Акции Heineken теряют в цене 0,8% в ходе торгов в Амстердаме в среду. Рыночная стоимость компании за последние 12 месяцев выросла на 2,1%.