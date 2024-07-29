Heineken зафиксировала чистый убыток в I полугодии из-за списания стоимости активов в КНР

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Heineken, одна из крупнейших пивоваренных компаний мира, зафиксировала чистый убыток в первом полугодии из-за разового списания стоимости ее китайских активов.

Как говорится в пресс-релизе Heineken, чистый убыток в январе-июне составил 95 млн евро по сравнению с чистой прибылью в 1,16 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самой компанией, предполагал, что чистая прибыль составит 985 млн евро.

Списания, связанные с обесцениванием 40%-ной доли Heineken в китайской пивоваренной компании China Resources Beer (CR Beer), составили 874 млн евро. Акции CR Beer подешевели на 30% с начала текущего года.

В сообщении Heineken отмечается, что снижение стоимости акций китайской компании происходит, несмотря на ее сильные операционные результаты, и, вероятно, связано с общим ухудшением макроэкономической среды в КНР и ослаблением потребительского спроса.

Прибыль Heineken без учета единовременных факторов в первом полугодии выросла до 1,2 млрд евро с 1,16 млрд евро годом ранее, что совпало с ожиданиями рынка.

Выручка компании в январе-июне увеличилась на 2,2%, до 17,81 млрд евро при среднем прогнозе экспертов в 15,19 млрд евро. Органический рост выручки составил 5,9%.

Продажи пива в натуральном выражении увеличились на 2,1% при ожидавшемся рынком повышении на 3,2%. Реализация продукции под брендом Heineken подскочила на 9,2%.

Компания ожидает, что органический рост ее операционной прибыли в этом году составит 4-8%. В первом полугодии этот органический рост составил 12,5%.

Акции Heineken теряют в цене 6,2% в ходе торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 7,5%.

Heineken реализует продукцию более чем в 190 странах мира. Портфель компании насчитывает свыше 350 брендов, включая марки Heineken, Amstel, Anchor, Biere Larue, Bintang, Birra Moretti, Cruzcampo, Desperados, Dos Equis, Foster's, Newcastle Brown Ale, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger и Zywiec.