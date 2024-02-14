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Суд перенес на апрель заседание по тяжбе ММК с ФАС по "делу металлургов"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы перенес на 8 апреля рассмотрение дела по иску ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" о признании незаконным и отмене предписания Федеральной антимонопольной службы, а также об оспаривании решения службы по "делу металлургов", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС.

ФАС в феврале 2022 года признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Ведомство установило, что ММК, наряду с "Северсталью" и "Новолипецким металлургическим комбинатом", установил и поддерживал монопольно высокую цену на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке. Рост цен на горячекатаный прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост себестоимости, установила антимонопольная служба. Согласно источнику, знакомому с ходом судебного разбирательства, в рамках административного производства компании был назначен штраф в размере 8 млрд рублей.

В январе Арбитражный суд Москвы признал законными решение, предписание и штраф ФАС в размере 8,7 млрд рублей в отношении "Северстали" по "делу металлургов". Компания 12 февраля подала апелляционную жалобу на постановление суда.

Рассмотрение дела по оспариванию решения ФАС Новолипецким меткомбинатом было перенесено на 20 марта.

Арбитражный суд Москвы ММК ФАС
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