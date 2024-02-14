Суд перенес на апрель заседание по тяжбе ММК с ФАС по "делу металлургов"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы перенес на 8 апреля рассмотрение дела по иску ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" о признании незаконным и отмене предписания Федеральной антимонопольной службы, а также об оспаривании решения службы по "делу металлургов", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС.

ФАС в феврале 2022 года признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Ведомство установило, что ММК, наряду с "Северсталью" и "Новолипецким металлургическим комбинатом", установил и поддерживал монопольно высокую цену на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке. Рост цен на горячекатаный прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост себестоимости, установила антимонопольная служба. Согласно источнику, знакомому с ходом судебного разбирательства, в рамках административного производства компании был назначен штраф в размере 8 млрд рублей.

В январе Арбитражный суд Москвы признал законными решение, предписание и штраф ФАС в размере 8,7 млрд рублей в отношении "Северстали" по "делу металлургов". Компания 12 февраля подала апелляционную жалобу на постановление суда.

Рассмотрение дела по оспариванию решения ФАС Новолипецким меткомбинатом было перенесено на 20 марта.