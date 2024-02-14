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Мосбиржа объяснила новую остановку торгов ошибкой сервера, куда их перевели из-за сбоя накануне

Мосбиржа объяснила новую остановку торгов ошибкой сервера, куда их перевели из-за сбоя накануне
Фото: РБК/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" назвала причиной новой приостановки торгов на фондовом рынке ошибкой конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка, на который был выполнен переход в рамках устранения нештатной ситуации 13 февраля. Об этом говорится в сообщении биржи на ее сайте.

Торги в среду были приостановлены с 10:36 до 11:35. Накануне, во вторник, торги приостанавливались с 13:58 до 15:45 в связи с аппаратной ошибкой основного сервера, при которой был осуществлен переход на резервный сервер.

Московская биржа
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