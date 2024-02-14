ЦБ изучит информацию "Мосбиржи" о недавних технологических сбоях

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Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" оперативно информирует Банк России обо всех произошедших технологических инцидентах, причины произошедших сбоев будут отработаны, чтобы исключить их в дальнейшем, сообщил журналистам первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

"Московская биржа" оперативнейшим образом информирует Центральный банк о всех произошедших технологических инцидентах. Мы в текущем режиме с коллегами отработаем все причины возникновения данных сбоев и постараемся сделать, чтобы в будущем по аналогичным причинам сбоев не было", - сказал он.

Он охарактеризовал "Московскую биржу" как "ключевую инфраструктуру с очень сложной IT-составляющей", это "действительно настоящая изюминка IT-технологий".

"Конечно, в таких сложных системах время от времени могут быть какие-то технологические сбои. Но насколько вы знаете, "Московская биржа" эффективно и быстро справляется с такого рода сбоями именно за счет того, что имеет очень качественную инфраструктуру в принципе и качественный персонал, который может решать подобного рода проблемы", - отметил Чистюхин.

"Мы все надеемся, что в будущем таких сбоев будет минимальное количество", - сказал он.

"При этом, чтобы вы понимали, Центральный банк обращает особое внимание с точки зрения своих надзорных полномочий на IT-составляющую "Московской биржи", регулярно коллег тестирует, проводит опросы и делает всё необходимое для обеспечения непрерывности деятельности", - добавил первый зампред ЦБ.

Торги на фондовом рынке "Московской биржи" прерывались сначала 13 февраля почти на два часа в связи с аппаратной ошибкой основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка, после которой был осуществлен переход на резервный сервер, а затем 14 февраля - на час из-за ошибки конфигурации сервера, на который был выполнен переход в рамках устранения нештатной ситуации 13 февраля.