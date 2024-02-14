Clearstream приостановила расчеты с DR редомицилируемых TCS Group и MDMG

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Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Clearstream Banking приостановила расчеты с депозитарными расписками TCS Group Holding и MD Medical Group.

Приостановка вступает в силу немедленно, сообщила европейская расчетно-клиринговая система в среду.

Если у клиентов есть по этим ценным бумагам депозитарные поручения, которые ожидают исполнения, их необходимо отменить, сказано в сообщении.

TCS Group сейчас находится в процессе перерегистрации с Кипра в Россию, в САР на острове Русский в Приморском крае. Группа сменит название на МКПАО "ТКС Холдинг". Одним из результатов перерегистрации станет листинг акций "ТКС Холдинга" на Московской бирже, торги GDR в ближайшие дни прекратятся.

MD Medical Group Investments Plc редомицилируется в другой российский САР - в Калининграде. Компания планирует завершить редомициляцию в начале второго квартала, она будет называться МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс".