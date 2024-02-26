Холдинговая компания TCS Group редомилицирована в Россию

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - МКПАО "ТКС Холдинг", созданное в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию, зарегистрировано в специальном административном районе на острове Русский в Приморском крае, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

"26 февраля 2024 года МКПАО "ТКС Холдинг" стала 70-й компанией, зарегистрированной в САР на острове Русский", - сказали в пресс-службе.

Компанию возглавил Константин Маркелов (по последним доступным открытым данным, занимал пост вице-президента по бизнес-технологиям Тинькофф банка). Уставный капитал "ТКС Холдинга" составляет 725,349 млн рублей, следует из данных ЕГРЮЛ.

Ранее сообщалось, что TCS Group находится в процессе перерегистрации с Кипра в Россию. Одним из результатов перерегистрации станет листинг акций "ТКС Холдинга" на "Московской бирже". Она не планирует листинг GDR или акций на иных альтернативных биржах.

Предполагалось, что уставный капитал группы будет сформирован в рублях (199 305 492 обыкновенных акции), номинал акции будет равен номиналу в долларах ($0,04) по курсу Банка России на 12 декабря 2023 года - 3,64 рубля за одну акцию.

В начале февраля Банк России зарегистрировал выпуск и проспект обыкновенных акций МКПАО "ТКС Холдинг". Предполагалось, что решение о государственной регистрации выпуска и проспекта акций компании вступит в силу с даты ее регистрации.

Ранее в САР на дальневосточном острове Русский редомицилировались компании группы "Интеррос" Владимира Потанина. "Интеррос" является основным акционером TCS Group с долей 35% (выкупил ее у признанного в РФ иноагентом основателя группы Олега Тинькова в апреле 2022 года).