Акционеры MDMG одобрили редомициляцию с Кипра в Россию

Специальный административной район на острове Октябрьский в Калининградской области Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Акционеры MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя" ) на внеочередном собрании одобрили смену юрисдикции компании с Кипра в Специальный административный район (САР) острова Октябрьский (Калининградская область), сообщила компания.

Головной офис компании в САР предлагается создать не ранее, чем через 4 месяца, но не позднее, чем через 9 месяцев с даты принятия решения о редомициляции. После редомициляции в САР компания будет называться "Международная компания публичное акционерное общество "МД Медикал Груп Инвестментс".

Завершение процесса редомициляции зависит от определенных регуляторных разрешений.

MDMG намерена сохранить программу ГДР и текущий статус листинга на Московской бирже.

В июне 2023 года компания прекратила листинг ГДР на Лондонской фондовой бирже (LSE), где они торговались с 2012 года. В августе MDMG сменила депозитарий для программы ГДР с JPMorgan на RCS.

MDMG, зарегистрированная в 2010 году, на 67,9% принадлежит MD Medical Holding Limited, владельцем которой является основатель и гендиректор MDMG Марк Курцер. В свободном обращении - около 32,1% акций MDMG.

MDMG объединяет 49 медицинских учреждений, в том числе 10 многопрофильных госпиталей и 39 амбулаторных клиник с присутствием на территории 26 регионов России.

В 2022 году выручка MDMG составила 25,2 млрд рублей, EBITDA - 7,9 млрд рублей.