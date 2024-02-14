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Цены на жилье в Великобритании в декабре снизились в шестой раз подряд

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Цены на жилье в Великобритании в декабре уменьшились на 1,4% в годовом выражении, зафиксировав снижение по итогам шестого месяца подряд, сообщило Национальное статистическое управление (ONS).

В результате средняя стоимость дома в декабре составляла 285 тысяч фунтов стерлингов ($357,6 тысячи).

Стоимость аренды в январе подскочила на 6,2% относительно того же периода годом ранее. Это самый значительный прирост с начала сбора данных в январе 2016 года.

ONS Великобритания
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