Цены на жилье в Великобритании в декабре снизились в шестой раз подряд

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Цены на жилье в Великобритании в декабре уменьшились на 1,4% в годовом выражении, зафиксировав снижение по итогам шестого месяца подряд, сообщило Национальное статистическое управление (ONS).

В результате средняя стоимость дома в декабре составляла 285 тысяч фунтов стерлингов ($357,6 тысячи).

Стоимость аренды в январе подскочила на 6,2% относительно того же периода годом ранее. Это самый значительный прирост с начала сбора данных в январе 2016 года.