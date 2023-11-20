Uber хочет разместить 5-летние конвертируемые облигации на $1,2 млрд

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Американский сервис услуги заказа такси и доставки еды Uber Technologies планирует разместить конвертируемые облигации на $1,2 млрд с погашением в 2028 году, говорится в пресс-релизе компании.

Кроме того, Uber намерен предоставить покупателям этих бумаг опцион на приобретение облигаций в общей сложности еще на $180 млн.

Часть поступлений от размещения будет направлена на покрытие расходов, связанных с колл-опционами, которые должны снизить уровень разводнения акционерного капитала при конвертации облигаций.

Остальные средства компания потратит на погашение или выкуп существующих обязательств, включая облигации на $1 млрд с погашением в 2025 году.