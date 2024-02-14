Ценовые ожидания предприятий РФ в феврале снизились до среднего уровня 2023 года

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В феврале 2024 года ценовые ожидания российских предприятий немного снизились, вернувшись на средний уровень 2023 года, следует из оперативных данных Банка России. ЦБ опубликовал их в преддверии заседания по ставке.

Данные об инфляционных ожиданиях населения Банк России планирует опубликовать позже в среду.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке.

Очередное заседание совета директоров по ключевой ставке запланировано на 16 февраля и будет опорным.