Aurus планирует собирать с партнером автомобили бизнес-класса на бывшем заводе Toyota

Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российский производитель люксовых автомобилей Aurus планирует наладить сборку линейки минимум из четырех моделей бизнес-класса на мощностях бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров на полях выставки "Россия".

О том, что Aurus рассматривает бывшую производственную площадку Toyota для организации сборки автомобилей, ранее писал "Коммерсантъ". Газета со ссылкой на источники отмечала, что в проекте заинтересован "Газпром", который хочет войти в капитал Aurus. Петербургский автозавод в Шушарах, которым ранее владела Toyota, после ухода японцев принадлежит через ООО "Шушары-Авто" подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". ФГУП также является основным владельцем Aurus (63,5%), другие совладельцы которого – арабский фонд Tawazun (36%) и группа "Соллерс" (0,5%).

Мантуров в среду подтвердил журналистам, что Aurus планирует участие в производственном проекте на бывшем заводе Toyota. Он отметил, что компания будет делать это "совместно с индустриальными зарубежными партнерами". "В конце года будут уже первые экземпляры промышленной сборки. Там, кстати, достаточно широкая линейка будет. Как минимум, в общей сложности, четыре", - сообщил вице-премьер.

Как сообщалось, гендиректор юрлица проекта Aurus (ООО "Аурус") Андрей Панков (бывший топ-менеджер Renault в России) ранее возглавил компанию "Шушары Авто". Кроме того, Панков также стал гендиректором созданного в декабре АО "Автозавод "Северная звезда", владельцем 100% долей которого является Ирина Ростова с почтой на домене kamaz. Источники "Коммерсанта" предполагали, что "КАМАЗ", уже выступающий технологическим партнером автозавода "Москвич" (экс-площадка Renault в Москве), может помочь и с организацией производства в Петербурге. Но близкий к "КАМАЗу" собеседник говорил газете, что в Aurus "сами прекрасно справятся", а Ростова – "юрисконсульт".