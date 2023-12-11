В Муроме планируют выпускать компоненты для автомобилей Aurus и электробусов "КАМАЗ"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - АО "Производственное объединение "Муроммашзавод" хочет запустить производство импортозамещающих комплектующих для электробусов "КАМАЗ" и "Волгабас", автомобилей Aurus, а также сельхозспецтехники, сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

Общий объем инвестиций в проект составляет 2,2 млрд рублей, из которых 1,75 млрд рублей приходится на льготный заем фонда.

Проект предполагает строительство в Муроме (Владимирская область) новой производственной площадки и закупку оборудования. В цехе будут крупносерийно выпускать четыре типа комплектующих, которые используют в электробусах, легковых и грузовых автомобилях, а также сельскохозяйственных тракторах.

В частности, на заводе будет организовано первое в России серийное производство рулевых реек с электроусилителем для транспортных средств на платформе Aurus, с последующей адаптацией их под легковые автомобили других российских производителей, а также малотоннажного грузового транспорта (LCV) "Газель" и "Соболь". На данном этапе реализации проекта по развитию производства автокомпонетов компания намерена выпускать до 2 тыс. реек в год. Ранее автозаводы использовали импортные изделия, в первую очередь из Европы, уточняет ФРП.

Кроме того, на площадке будет организован выпуск электрических портальных мостов для электробусов. Объем производства составит более 200 мостов в год с последующим наращиванием выпуска.

Предприятие также будет изготавливать трансмиссии – коробку переключения передач и задние мосты – для сельскохозяйственных тракторов Ковровского электромеханического завода. Планируется выпускать до 500 трансмиссий в год после выхода на полную мощность.

При производстве комплектующих будет использоваться преимущественно российское сырье, уровень локализации составит до 94% в зависимости от изделия. В новом цехе будет создано 75 рабочих мест.

АО "ПО Муроммашзавод" создано в 2005 году на базе одного из старейших промышленных предприятий страны – Муромского машиностроительного завода, ведущего свою историю с 1867 года. На предприятии действуют, в частности, литейное, механообрабатывающее, механосборочное производства, а также участок сборки электродвигателей. Завод выпускает трансмиссии, рулевые рейки, редукторы и другие комплектующие.