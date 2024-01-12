Законопроекты о криптовалюте не попали в программу работы Думы в весеннюю сессию

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Проекты законов об использовании криптовалюты в трансграничных расчетах, о майнинге и о налогообложении криптовалют не вошли в программу законопроектной работы Госдумы в период весенней сессии (с 9 января по 4 августа).

Примерная программа законопроектной работы опубликована на сайте парламента.

Ранее зампред ЦБ Алексей Гузнов заявлял, что регулятор надеется на принятие законопроекта об экспериментально-правовых режимах (ЭПР) на финансовом рынке до конца 2023 г.

Законопроект (N341257-8) об экспериментальных правовых режимах был внесен в Госдуму в апреле 2023 г., авторы - группа депутатов. В рамках ЭПР регулятор планировал протестировать, в том числе использование криптовалюты и цифровых финансовых активов в трансграничных расчетах в рамках внешнеэкономической деятельности.

Согласно действующему законодательству, расчеты в криптовалюте на территории РФ запрещены, между тем покупка разрешена, что позволяет как участникам ВЭД, так и гражданам использовать криптобиржи как инструмент для перевода средств за рубеж и получения средств из-за рубежа. При этом для компаний и ИП стоит вопрос отчетности, так как многие криптобиржи не предоставляют документы, которые могут соответствовать требованиям контролирующих органов (ФНС, ФТС и Росфинмониторинг).

Закон о майнинге (N237585-8) был внесен в парламент в ноябре 2022 г., он вводит определение "майнинг цифровой валюты", определение майнинг-пулов. Предполагалось, что майнеры смогут продавать добытую цифровую валюту как на зарубежных площадках, так и в РФ - в рамках закона об экспериментальных цифровых режимах. Механизм продажи криптовалюты вызвал замечание со стороны ЦБ, который пояснял, что полученная в результате майнинга цифровая валюта должна продаваться только на иностранных биржах и только нерезидентам, а в случае ее продажи внутри страны необходимо проводить обмен через уполномоченную организацию. Данная организация еще не создана.

Законопроект о налогообложении цифровых валют (N1065710-7) имеет еще более давнюю историю, он был внесен в парламент правительством в декабре 2020 г. и предлагает признать цифровую валюту имуществом в целях применения Налогового кодекса. "Мы признаем цифровую валюту имуществом, поэтому налоговые последствия будут такие же, как по операциям с куплей и продажей имущества. Это будет возникать либо НДФЛ, либо налог на прибыль", - пояснял ранее замминистра финансов Алексей Сазанов.