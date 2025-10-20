Обсуждение введения глобального углеродного сбора с судов отложено на год

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Международная морская организация (IMO) отложила принятие поправок к VI приложению Международной конвенции о защите морской среды от загрязнения с судов (конвенция МАРПОЛ), предполагающих введение платы за выбросы CO2.

Как сообщает российский Минтранс, сессия соответствующего комитета в штаб-квартире IMO в Лондоне досрочно завершилась 17 октября.

Предложенные к принятию поправки предполагали сборы с морских судов в специальный фонд, контролируемый IMO, в зависимости от объема годового выброса парниковых газов, рассчитанного для каждого судна. Собранные средства предлагалось расходовать на продвижение углеродно нейтральных технологий в морском судоходстве, а также для поддержки развивающихся стран в их усилиях по уменьшению выбросов парниковых газов. Инициатива носит название Net-Zero Framework (NZF), ее внедрение было предварительно согласовано на март 2027 года.

"По заключению российских экспертов и экспертов ряда иных стран-членов IMO, сбор средств с судоходной индустрии предложенным образом представлял собой перераспределение финансов путем изъятия из судоходного бизнеса и вложения в иные сферы мировой экономики, не связанные с судоходством. Кроме того, в случае принятия, поправки привели бы к удорожанию морской транспортировки грузов, обеспечивающей 90% мировой торговли, и, как следствие, к удорожанию товаров для конечных потребителей. После четырехдневных интенсивных обсуждений международное морское сообщество разделилось поровну на противников и сторонников рыночных мер регулирования сокращения выбросов парниковых газов", - сообщил Минтранс.

Российская делегация сыграла одну из ведущих ролей "в формировании консолидированной позиции, направленной на более продуманный и приводящий к практическому результату, а не к простому перераспределению глобальных финансовых средств, подход". Министерство полагает, что рыночные меры по сокращению выбросов парниковых газов с морских судов будут существенно пересмотрены, и IMO вернется к их обсуждению не ранее, чем через год.

По данным отраслевого издания Ship&Bunker, предложение об отсрочке принятия поправок было выдвинуто делегацией Сингапура и поставлено на голосование Саудовской Аравией. 57 делегаций проголосовали за отсрочку, 49 - против, а 21 страна воздержалась.

Ранее против внедрения NZF выступили США, назвав ее первым глобальным налогом ООН на углерод.

"Предложение о создании NZF создает значительные риски для мировой экономики и подвергает не только американцев, но и все государства-члены IMO несанкционированному глобальному налоговому режиму, влекущему за собой штрафные и регрессивные финансовые санкции, которых можно было бы избежать", - заявляла администрация США. В отношении стран-сторонников NZF Штаты намерены инициировать расследования антиконкурентных практик, налагать штрафы и вводить визовые ограничения, дополнительные портовые сборы для судов и санкции в отношении чиновников.

В июле 2023 года IMO утвердила новую климатическую стратегию, предполагающую достижение нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. Организация планировала разработать климатические нормы, которые позволят достичь этой цели, к 2025 году. В том числе IMO предлагала определиться с платой за выбросы парниковых газов, которая могла бы сократить ценовой разрыв между ископаемым топливом и низкоуглеродными видами топлива, не создавая при этом чрезмерных затрат для мировой экономики.