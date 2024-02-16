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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Brent подешевела до $82,06 за баррель

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются днем в пятницу.

К 14:00 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,8 (0,97%), до $82,06 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI дешевели к этому времени на бирже NYMEX на $0,68 (0,87%), до $77,35 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,5%, WTI - на 1,8% из-за рисков перебоев поставок нефти из ближневосточного региона. Днем ранее цены упали примерно на столько же на данных о росте запасов нефти в США более чем на 12 млн баррелей.

"Рынок не демонстрирует особого желания к росту, и трейдеры фиксируют прибыль", - отметил глава отдела стратегии на сырьевом рынке в Saxo Bank Оле Хансен.

Неочевидную поддержку рынку нефти накануне оказали худшие, чем ожидалось, данные из США, указавшие на падение розничных продаж в стране на 0,8% в январе вместо ожидавшегося снижения на 0,1%. Это было воспринято рынком как аргумент в пользу скорого начала снижения процентных ставок Федеральной резервной системы.

"Надежды на снижение ставки в США поддержали цены в четверг, но теперь инвесторы корректируют свои позиции перед длинными выходными в Штатах", - сказал президент NS Trading Хироюки Кикукава.

В понедельник американские биржи будут закрыты в связи с празднованием Дня президентов.

WTI США Brent ФРС
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