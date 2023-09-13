Отказ от обработки биометрии написали менее 1% россиян

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Заявления в многофункциональные центры (МФЦ) с отказом от обработки биометрических персональных данных написали меньше 1% граждан России, сообщает Минцифры.

"После рассылки фейковых сообщений в мессенджерах о необходимости отказа от сбора биометрии его оформили меньше 1% россиян. Мошенники призывали прийти в МФЦ до 31 августа, но на самом деле отказ от сбора биометрии при желании можно оформить в любой момент, а хранение данных в единой биометрической системе позволяет обеспечить их безопасность", - говорится в сообщении министерства.

По данным Минцифры, чаще всего отказываются от хранения биометрии люди, средний возраст которых 60 - 70 лет. Среди отказавшихся 65% - женщины, 35% - мужчины.

Более двух третей из них (69%) являются пенсионерами или не трудоустроены. Среди всех заявлений 12% написали родители за детей. Почти три четверти (71%) из написавших не пользуются Госуслугами. Более 40% написавших отказ проживают в небольших населенных пунктах.

В Минцифры напомнили, что биометрию невозможно собрать без ведома её владельца, так как он должен дать письменное согласие, а передумать и удалить свои данные можно в любой момент. Отказы принимают в МФЦ.

"Вся сданная биометрия будет храниться в защищённой базе - единой биометрической системе (ЕБС). Сведения в ней шифруются, доступ к ним имеют только аккредитованные организации", - говорится в сообщении.

С 1 января 2024 года, согласно постановлению правительства, граждане смогут подать и отозвать согласие на обработку биометрических персональных данных через портал государственных и муниципальных услуг, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Пока это можно сделать только при личном обращении в МФЦ.

Ранее в социальных сетях появилась ложная информация о том, что срок отказа будет отграничен 1 сентября.

В пресс-службе МФЦ 26 августа опровергли эту информацию.

Согласно ранее вступившему в силу федеральному закону, организации, обладающие биометрией, собранной с согласия гражданина, обязаны разместить данные в Единую биометрическую систему до 30 сентября 2023 года, уведомив об этом гражданина не позднее чем за 30 суток до размещения. При этом в случае получения отказа от гражданина в течение этих 30 суток данные размещению не подлежат.

"Таким образом, для отказа от сбора биометрических данных достаточно ответить отказом на запрос из банка или иной организации, которой вы ранее согласились передать свои данные", - отметили в МФЦ.