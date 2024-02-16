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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

"АГД Даймондс" потребовала через суд $14,25 млн со своей бельгийской сбытовой "дочки"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - "АГД Даймондс" попросила Арбитражный суд Архангельской области взыскать $14,25 млн с ее сбытовой "дочки" - бельгийской Grib Diamonds NV, говорится в картотеке арбитражных дел. Предварительное заседание по иску назначено на 28 марта 2024 года.

Исковые требования включают в себя $12,13 млн по рамочному договору на экспорт природных алмазов, заключенному в июне 2021 года, и $2,12 млн неустойки.

Grib Diamonds реализует на аукционах в Антверпене и Дубае алмазы "АГД Даймондс" (бывшая "Архангельскгеолдобыча"). В 2021 году Grib сообщала о выручке около 310 млн евро.

"АГД Даймондс" принадлежала компании "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ), которая в 2017 году купила алмазный актив у "ЛУКОЙЛА" за $1,45 млрд, привлеченных у ВТБ. В рамках процедуры банкротства ОПИ, инициированного ВТБ, активы ОПИ в августе 2023 года были проданы компании "Инвест-Система", которой владеет Артем Алексанян. ОПИ и входящая в группу АГД кипрская Lakover Trading были приобретены суммарно за 20 млн рублей.

Grib Diamonds и "АГД Даймондс" в сентябре прошлого года попали в SDN List. С января 2024 года страны G7, на которые приходится 70% мирового розничного рынка бриллиантов, запретили прямой импорт российских алмазов от 1 карат. С 1 марта запрет распространится на бриллианты от 1 карата, ограненные в третьих странах из российских алмазов. С 1 сентября санкции затронут камни от 0,5 карата.

"АГД Даймондс" - единственный независимый от "АЛРОСА" производитель алмазов в России, на которого приходится около 10% общероссийской добычи. Разрабатываемая АГД трубка имени Гриба по своим запасам является четвертой в России и восьмой в мире.

АЛРОСА ВТБ Открытие Grib Diamonds Архангельская область АГД Даймондс Бельгия
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