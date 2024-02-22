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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Под британские санкции попала "АГД Даймондс"

Под британские санкции попала "АГД Даймондс"
Фото: Leon Neal/Getty Images

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания включила в санкционный список алмазодобывающую компанию "АГД Даймондс" , говорится в сообщении Office of Financial Sancions Implementation (OFSI), британского регулятора, отвечающего за применение санкций.

"АГД Даймондс" - единственный независимый от "АЛРОСА" производитель алмазов в России, на которого приходится около 10% общероссийской добычи. Разрабатываемая АГД трубка имени Гриба по своим запасам является четвертой в России и восьмой в мире.

"АГД Даймондс" и ее сбытовая структура в Бельгии Grib Diamonds в сентябре 2023 года попали в SDN List. С января 2024 года страны G7, на которые приходится 70% мирового розничного рынка бриллиантов, запретили прямой импорт российских алмазов от 1 карата. С 1 марта запрет распространится на бриллианты от 1 карата, ограненные в третьих странах из российских алмазов. С 1 сентября санкции затронут камни от 0,5 карата.

"АГД Даймондс" принадлежала компании "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ), которая в 2017 году купила алмазный актив у "ЛУКОЙЛА" за $1,45 млрд, привлеченных у ВТБ. В рамках процедуры банкротства ОПИ, инициированного ВТБ, активы ОПИ в августе 2023 года были проданы компании "Инвест-Система", которой владеет Артем Алексанян. ОПИ и входящая в группу АГД кипрская Lakover Trading были приобретены суммарно за 20 млн рублей.

АЛРОСА OFSI Grib Diamonds АГД Даймондс
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